Altmärkische Wische - Die Ratsmitglieder der Gemeinde Altmärkische Wische versuchen es mit Humor zu nehmen, aber der Groll blitzte immer wieder durch am Montagabend während der Versammlung im Dorfgemeinschaftshaus Wendemark.

Katrin Neuber, Kämmerin von der Verbandsgemeinde Seehausen, ging mit dem Gremium den Haushalt des laufenden Jahres durch. Nicht umsonst sei er der zuletzt fertiggestellte – „er macht am meisten Arbeit und bereitet uns am meisten Sorgen“.

Das sind die Ratsmitglieder um Bürgermeister Willi Hamann (parteilos) gewohnt. Die Kommune mit ihren Dörfern Wendemark, Falkenberg, Neukirchen und Lichterfelde befindet sich seit 2010 in der Haushaltskonsolidierung. Nur einmal, im Jahr 2018, konnte sie seither einen ausgeglichenen Haushalt hinlegen. Und auch in diesem Jahr steht wieder ein Minus im laufenden Haushalt. Zwar nur in Höhe von 7100 Euro und damit gemessen an den anderen Haushalten der Verbandsgemeinde am positivsten, aber eine rote Zahl bleibt eine rote Zahl. Katrin Neuber spricht von einem strukturellen Defizit: „Die Schlüsselzuweisungen vom Land reichen nicht mal aus, um die Umlagen an Verbandsgemeinde und Landkreis zu decken. Das verschlingt dann schon einen Großteil der Steuereinnahmen.“ Schlechte Voraussetzungen, um endlich die sogenannten Altfehlbeträge von rund 300 000 Euro loszuwerden. „Das wird uns in absehbarer Zeit nicht gelingen“, sagt Katrin Neuber.

Zumindest aber, was den rund 580 000 Euro schweren kommunalen Kassenkredit (ähnlich einem Dispokredit) betrifft, könnte die Gemeinde sich selbst behelfen – und zwar durch den Verkauf von Kowisa-Aktien (Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt).

Kommune will Kowisa-Aktien verkaufen

Die Wische hat mehrere Pakete, jenes aus der früheren Gemeinde Lichterfelde ist mit 177 Aktien das größte. Eine Aktie hat aktuell einen Wert von 1823 Euro. Würde das Lichterfelder Paket verkauft, wäre der Kassenkredit ungefähr halbiert. Zwar hat die Kommune dann auch weniger Einnahmen, gleichzeitig sinkt aber auch die Zinslast, die mittlerweile bei sechs Prozent liegt. „Ich bin ja richtig erschrocken. Bei mir in den Akten steht noch 4,5 Prozent. Vor diesem Hintergrund ist es jetzt wirklich empfehlenswert zu verkaufen“, sagte Bürgermeister Hamann. Die Gemeinderatsmitglieder gehen da mit, zumal auch nicht gesagt ist, dass die Aktien diesen Wert behalten. Die Verwaltung bereitet nun eine Beschlussvorlage für den Teilverkauf vor.

Steuersätze bleiben unangetastet

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer will die Kommune indes nicht erhöhen. „Es ist richtig, dass wir da nein sagen. Deutschland hat Geld für die ganze Welt und wir sollen unseren Leuten das letzte Geld aus der Tasche ziehen“, äußerte Jens-Uwe Schneider. Man müsse sich auch irgendwo wehren, pflichteten ihm Wilfried Hotowetz und Torsten Gall bei. Auch Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler) blies grundsätzlich ins selbe Horn: „Wir baden hier an der Basis aus, was woanders schiefgeht. In Berlin hört uns nur leider kein Mensch zu. Geld ist genug da, zur Not tut sich immer ein Sondervermögen auf, nur nicht für uns.“ Und dennoch müsse man überlegen, mit welcher Entscheidung man als Ratsmitglied den größeren Schaden anrichtet. So pflichtete Kloth wiederum Hamann bei, vielleicht doch über eine Erhöhung der Hebesätze nachzudenken.

Obwohl die Kommune ihre ohnehin stark reduzierten freiwilligen Ausgaben nicht angefasst hat, ist deren Prozentsatz an den laufenden Auszahlungen von 2,6 auf 4,2 Prozent gestiegen. Dahinter stecken die erhöhten Energiekosten und es bleibe abzuwarten, ob die Kommunalaufsicht sich damit zufriedengibt.

Auf der Investitionsseite hat die Altmärkische Wische rund 130 000 Euro angespart. Hier wäre es laut Katrin Neuber gut, sie sinnvoll zu investieren. Etwa in eine energetische Sanierung. Dem Bürgermeister fiel dazu das Dach der Turnhalle Lichterfelde ein.