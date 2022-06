Jugendfreizeitzentrum Seehausen bleibt vorerst zu

Wenigstens bis Anfang April ist das Jugendfreizeitzentrum in Seehausen erst einmal geschlossen. Der Träger der Einrichtung, der Internationale Bund, ist nämlich auf der Suche nach einer neuen Hausleitung.

Montag hatte Cornelia Feger ihren letzten Tag als Leiterin des Jugendfreizeitzentrums des Internationalen Bundes in Seehausen und wurde von Teamleiter Julian Reinecke verabschiedet. Ab sofort gehört die Boockerin zur Mannschaft der Kindertagesstätte Beuster.

Seehausen - Das Jugendfreizeitzentrum, das der Internationale Bund (IB) als freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit seit 27 Jahren in Seehausen betreibt, ist erst einmal geschlossen. Grund für die Zwangspause in der früheren Station junger Naturforscher an der Lindenstraße ist eine Personalie.