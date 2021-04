Kartons sind ausgepackt: Bauamt nimmt Räume im Osterburger Rathaus in Beschlag

Osterburg. Die Umzugskartons sind weggeräumt, im Raum riecht es noch nach frischer Farbe. Bauamtsleiter Matthias Köberle hat sein neues Büro im Obergeschoss des Osterburger Rathauses bezogen. Und auch die übrigen sieben Mitarbeiter des Amtes haben nun ihren Schreibtisch am Kleinen Markt. Damit setzt die Kommune den Schlusspunkt hinter der Neuordnung ihrer Verwaltungsstruktur, die Ende 2020 mit dem altersbedingten Abschied des Ordnungsamtsleiters Matthias Frank begonnen hatte.

Die Kommune nutzte die Personalie zur Auflösung des Ordnungsamtes. Dessen Aufgaben gingen inklusive der mit ihnen betrauten Mitarbeiter zum einen in die zum Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten erweiterten Kämmerei und zum anderen in das Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie über. Beide Ämter sind im Verwaltungsgebäude an der Ernst-Thälmann-Straße angesiedelt und nun auch inklusive ihrer neuen Aufgaben dort komplett anzufinden. Eine Ausnahme stellen lediglich das Einwohnermeldeamt sowie das städtische Standesamt dar, die zum Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie gehören, aber im Erdgeschoss des Rathauses am Kleinen Markt verbleiben.

In der oberen Etage des Rathauses hat dagegen das Bauamt Quartier bezogen. „Für mich als Bauamtsleiter ist ein Arbeitsplatz mitten im Stadtkern natürlich ein sehr schönes Umfeld“, hat sich Köberle längst mit seinem neuen Büro angefreundet. Und Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) freut sich, „dass ich das Bauamt jetzt direkt in meiner Nähe habe.“

Bevor die Mitarbeiter in ihre neuen Räumlichkeiten wechselten, seien in beiden städtischen Gebäuden noch ein paar Renovierungsarbeiten verwirklicht worden, „dabei ging es unter anderem um Malerarbeiten und das Verlegen von neuen Teppichboden“, berichtete Matthias Köberle.

Die Mitarbeiter des Bau- und früheren Ordnungsamtes haben die Adresse gewechselt, telefonisch ändert sich aber nichts. Sämtliche Mitarbeiter sind unter den gewohnten Rufnummern erreichbar, bestätigte der Bauamtsleiter.