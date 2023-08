Kinder haben in Osterburg eine Riesenschlange, ein Stinktier und Schildkröten gestreichelt. Bei ihnen war Tränklers rollender Zoo zu Gast.

Kinder in Osterburg im Kreis Stendal streicheln eine Riesenschlange

Manche Kinder hielten beim Besuch des Wanderzoos eine Riesenschlange in den Händen.

Osterburg - Ein außergewöhnliches tierisches Erlebnis stand Mädchen und Jungen im Jenny-Marx-Kindergarten Osterburg ins Haus.

Martin Tränkler war mit seinem rollenden Zoo angereist. Er sorgte dafür, dass die Kleinsten eine Begegnung mit den unterschiedlichsten Tieren erleben konnten, die wohl noch lange in ihrer Erinnerung bleiben wird. Tiere aus verschiedenen Erdteilen stellte er vor. Die Kinder konnten Schildkröten, Frettchen, Alpakas, Schafe, ein Stinktier, einen Kaiman und auch mehrere Riesenschlangen bewundern und auch streicheln.

Martin Tränkler stellte beim Besuch im Osterburger Kindergarten „Jenny Marx“ auch ein Stinktier vor. Foto: Jörg Gerber

Im Rahmen des Ferienprogramms kamen später die Kinder aus dem Osterburger und dem Flessauer Hort dazu. Für sie gab es den Biologieunterricht am lebenden Objekt. Ausführlich wurden die Tiere beschrieben. Ihre Herkunft, ihre Lebensgewohnheiten und wie sie jagen, all das wurde detailliert und anschaulich vorgestellt. Auch die Hortkinder konnten die Tiere streicheln und füttern. Eine 34-jährige Riesenschildkröte wanderte dabei genügsam durch das Kindergartengelände. Und das Stinktier ließ sich ganz brav sein kuscheliges Fell streicheln. „Unser rollender Zoo bringt Tiere und Kinder zusammen, so dass sie sich kennen und schützen lernen“, sagt Martin Tränkler. Die Osterburger Kinder waren von seinen Tieren begeistert.