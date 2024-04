Helmut Krah (rechts) in der Wischelandhalle in Seehausen beim Training mit Abdullah Bilgin aus Osterburg. Mit seinem Schüler feiert der Großmeister international Erfolge.

Seehausen. - Helmuth Krah ist in Seehausen eine Legende. Des Kampfsports Taekwondo sowieso. 30 Jahre in der Sportgemeinschaft Seehausen wollen schon was heißen, aber so erfolgreich wie er, das verlangt nach einer besonderen Anerkennung. Jetzt hat der 83-Jährige einen eigenen Baum im Schillerhain.