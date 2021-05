Konfirmation: Acht junge Christen bekräftigen in Osterburg ihren Glauben

Acht Jugendliche sind am Pfingstsonntag in der Nicolai-Kirche Osterburg konfirmiert worden.

Osterburg - Über ein Jahr lang mussten acht junge Christen coronabedingt warten, um konfirmiert zu werden. Am vergangenen Pfingstsonntag war dies aufgrund von Lockerungsmaßnahmen nun endlich möglich. Unter strengen hygienischen Auflagen und in zwei Durchgängen bekräftigten Mette-Maje Engel, Larissa Fischer, Lilly Manecke, Norik Egermann, Ben Döring, Finn Schröter, Konstantin Seidel und Moritz Krüger ihren Glauben in der St.Nicolai-Kirche. Die Gefühlswelt schien im Vorfeld ob des besonderen Anlasses eher gemischt bei den jungen Leuten. Aufregung? „Na ja, eher so medium“, meinte Moritz Krüger schmunzelnd. „Also doch, ich schon“, erzählte Lilly Manecke. „Aber wir konnten trotzdem alle gut schlafen“, ergänzte Finn Schröter. Zu den Höhepunkten der Konfirmandenzeit zählten die jungen Leute unter anderem das Backen von Brot, einen Baum zu pflanzen, die Konfirmandenfahrt oder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton.“ Vor allem aber werden die jungen Christen die gemeinsame Zeit vermissen, erzählten sie.

„Ihr seid wie Seifenblasen“, meinte Pfarrer Gordon Sethge während seiner Predigt. „Ihr schillert in allen Farben, seid individuell und einzigartig.“ Auch wenn während des Festgottesdienstes pandemiebedingt die einzelnen Lieder nicht mitgesungen werden durfte, so war es zumindest erlaubt, unter der Maske leise zu summen.

„Ja, es ist diesmal alles anders. Aber wir machen das Beste daraus und machen es uns einfach schön“, bekräftigte Gordon Sethge. Nach der Konfirmation und der anschließenden Segnung nahmen die jungen Christen erstmals am Abendmahl teil. Aus hygienischen Gründen wurde dieser zeremonielle Akt ebenfalls mehrfach unterteilt.

„Wir hoffen, dieser große Tag bleibt euch noch lange in guter Erinnerung, auch wenn es keine große Feier gibt“, sagte Renate Böhm, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, und wünschte den jungen Damen und Herren den Segen Gottes.

Pfarrer Gordon Sethge bedankte sich zudem bei allen Helfern, die am Vortag beim großen Kirchenputz im Gotteshaus tatkräftig mit angepackt und alles für den Festgottesdienst vorbereitet und geschmückt hatten. Nach der Zeremonie genossen die Konfirmanden bei strahlendem Sonnenschein die Zeit mit ihren Familien.