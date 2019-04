Christa Gebert und Joachim Kahrstedt feierten in Arneburgs St. Georg die Kronjuwelenkonfirmation. Weitere 24 Jubilare saßen neben ihnen.

Arneburg l Christa Gebert feierte am Sonntag gleichzeitig ihren 89. Geburtstag. Wie die anderen Jubilare nahm die Arneburgerin die Gelegenheit wahr, sich hoch oben über der Elbe in St. Georg von Pfarrerin Janette Obara segnen zu lassen. Neben Christa Gebert feierte noch Joachim Kahrstedt die seltene Kronjuwelen-Konfirmation, dazu kamen 14 eiserne Konfirmanden, fünf diamantene und fünf Frauen, die ihre goldene Konfirmation zelebrierten. Heute leben die Damen und Herren, die auch einst in der Arneburger Kirche konfirmiert wurden, in Arneburg und zerstreut in den alten- und neuen Bundesländern. Die weiteste Anreise hatte Marlis Recha, geborene Völzke. Sie war aus dem 490 Kilometer entfernten Monheim am Rhein zum Festakt gekommen.

Viele Angehörige und Freunde füllten die Sitzreihen. Mit Orgelmusik zogen die Jubilare in die Kirche ein, angeführt von Pfarrerin Obara und den beiden Kronjuwelen-Jubilaren. Christiane und Tobias Eichenberg spielten die Orgel zu den Gemeindeliedern.

Wie viel Zeit doch zwischen den Konfirmationen liegt! Janette Obara gab in ihrer Predigt einen kleinen Abriss der wirtschaftlichen-, kulturellen und politischen Entwicklung seither. So wurde 1958 Elvis Presley in der BRD mit viel Tamm Tamm begrüßt, während sich die DDR kulturell immer mehr gegen westliche Einflüsse abschottete. 1959 wurde Willi Brandt Bundeskanzler und erklärte sich bereit, die DDR als zweiten deutschen Staat anzuerkennen. 1961 der Bau der Mauer, 1962 die Kuba-Krise, 1989 der Fall der Mauer, 1969 die Mondlandung und das Woodstock-Festival. Zum 20. DDR-Geburtstag konnte das ZDF auch diesseits der Mauer in Farbe gesehen werden. Die Pfarrerin fragte die Gemeinde, ob schon mal jemand zu einem Rockkonzert getrampt ist oder ob sie nur zum Gänselieselfest getanzt haben? Derart führte sie die Anwesenden durch die Zeit, um den Jubilaren schließlich gemeinsam mit Marlene Gebert die Jubiläumsurkunden samt je einer Kerze zu überreichen. Marlene Gebert hatte im Vorfeld die Adressen der Jubilare recherchiert und lud sie zum Festgottesdienst ein. Nach selbigem trafen sich am Sonntag alle noch im „Goldenen Anker“ zum Kaffee, wo es sicher noch viel zu erzählen gab. Über die Mondlandung, die Kinder oder das schöne Wetter.