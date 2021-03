Beim Kostümfest in der Osterburger Tagesstätte „Jenny Marx“ feierte jede Gruppe für sich. Das änderte aber nichts an der ausgelassenen Stimmung. Foto: Jörg Gerber

Wenige Tage nach Ende der Notbetreuung ging im Osterburger „Jenny Marx“-Kindergarten ein Kostümfest über die Bühne.

Osterburg l Partyzeit im Kindergarten: Die 160 Mädchen und Jungen der Osterburger Tagesstätte „Jenny Marx“ schlüpften dafür in dieser Woche in fantasievolle Kostüme. Die „fünfte Jahreszeit“ ist zwar längst vorüber, aber Karneval hat in Osterburgs größter Kita schlicht und einfach Tradition. Auf diese wollte die Einrichtung auch in der Zeit der Corona-Pandemie nicht einfach so verzichten. So war die Faschingsparty auch ausgemachte Sache, obgleich in der Kindereinrichtung während der eigentlichen Karnevalszeit nur eine Notbetreuung aufrechterhalten wurde. „Aber dann kam die Nachricht, dass zum 1. März wieder alle Kinder in unsere Einrichtung dürfen. Und das war für uns das Signal, die geplante Karnevalsparty einfach um ein paar Tage zu verschieben“, berichtete Leiterin Ute Löschner.



Die Sause bekam einen anderen Namen und so wurde in dieser Woche zu einem Kostümfest eingeladen. Es fiel ein wenig dezenter aus als in den vorhergehenden Jahren: Denn ging es sonst für die Mädchen und Jungen bunt gemischt sowie kreuz und quer durch alle Räume, blieben die Gruppen diesmal pandemiebedingt ausschließlich unter sich. Aber auch so konnte wunderbar gefeiert werden. Die Räume waren mit Girlanden, Luftballons, Papierschlangen schmückten die Räume und die Erzieherinnen hatten sich tolle Spiele einfallen lassen. Ganz am Anfang aber stand ein Frühstücksbuffet mit Obst, Gemüse und anderen Leckereien, das sich die Gruppen jeweils für sich schmecken ließen.



Dann sollte das Kostümfest aber auch schon in die Vollen gehen. Musik und Tanz, Sport, Spiel und Spaß wechselten sich ab. In bester Stimmung wurde ausgelassen gefeiert. Bei den Kindern und ihren Eltern kam dieses Fest wunderbar an. Viele Mädchen und Jungen hatten die zurückliegenden Wochen mit ihren Eltern zu Hause verbracht, nun genossen sie umso mehr das fröhliche Beisammensein mit ihren Spiel- und Altersgefährten. Endlich wieder ein gemeinsames Fest und, so wünscht es sich auch das Team des Jenny-Marx-Kindergartens, hoffentlich nur der Auftakt dafür, dass es nun wieder mehr Angebote geben wird, die alle Mädchen und Jungen zusammen erleben können.