Gartentag Krevese: Gastgeber führen durch den Gutspark und zum zukünftigen „Dorfwohnzimmer“

Rainer Kranz und Ralf Engelkamp luden zum Gartentag an das Kreveser Herrenhaus. Neugierige konnten an Führungen durch den Gutspark teilnehmen, einen Kübelpflanzengarten betrachten oder sich an Texten des Clubs Altmärkischer Autoren erfreuen.