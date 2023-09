Showreiterin Lisa Röckener ist beim Galaabend am 29. September in Krumke dabei.

Krumke, vs - Showreiterin Lisa Röckener tritt am Freitag, 29. September, in der Reithalle in Krumke ins Scheinwerferlicht.

Röckeners Darstellungen mit ihrem Pferd zählen zu den Attraktionen des Galaabends, mit dem der Reit-, Fahr- und Tourismusverein Krumke in seine diesjährigen Pferdetage startet. Das teilt der Vereinsvorsitzende Frank Klakow mit. Zuschauer können sich ab 19 Uhr in der Reithalle unter anderem auf den Fanfarenzug Neustadt/Dosse, historische Schaubilder aus der Altmark, die Voltigierer des Krumker Vereins, Dressurhengste, eine Electric-Horse-Girls-Quadrille sowie Fahrsport der Extraklasse freuen. Die Interessengemeinschaft Haflinger, die ihr 30-jähriges Bestehen feiert, ist ebenfalls mit einem Schaubild dabei.

Neben Pferdezüchtern aus der Altmark und Sportlern aus mehreren Bundesländern bringen sich das Landgestüt Neustadt/Dosse, das Landgestüt Celle sowie der Privathengsthalter Verworner in das Programm ein.

Am Sonnabend, 30. September, werden die Pferdetage ab 10 Uhr mit einer Spätfohlenschau verschiedener Rassen sowie ab 14 Uhr mit einem Familienschauprogramm fortgesetzt. Neben Voltigier, Dressur- und Springeinlagen sowie Fahrsport können sich Besucher unter anderem auch auf eine Hundeshow freuen. Eintrittskarten für das Familienschauprogramm sollen vor Ort an der Tageskasse erhältlich sein, kündigt Frank Klakow an.

Eintrittskarten für den Galaabend sind in der Apotheke Romahn in Osterburg, Telefon 03937/494119, erhältlich.