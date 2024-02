Maikel Goya Garcia ist Lehrer an der Grundschule am Hain in Osterburg.Hinter dem Dolmetscher aus Kuba liegen anderthalb Jahre Hürden der Bürokratie.

Osterburg. - Gestatten, Maikel Goya Garcia! Jetzt ist es amtlich. Der Kubaner hat seinen Abschluss beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung in Sachsen-Anhalt geschafft. Garcia unterrichtet an der Grundschule am Hain in Osterburg. Jetzt mischte der neue Lehrer zum ersten Mal beim Fasching mit.