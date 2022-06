Linken-Politiker um den Landtagsabgeordneten Wulf Gallert äußern in Osterburg Kritik gegen Aufrüstung

Osterburg - Unter dem Motto „Die Menschen müssen sprechen – nicht die Waffen“, lud die Initiative „Seehausen links“ und „Die Linke Osterburg“ am Freitag zu einer Friedenskundgebung auf dem „Platz des Friedens“ ein. Einige Bürger folgten dem Aufruf und erschienen mit Schildern, auf denen klar eine ablehnende Haltung zur militärischen Aufrüstung in Deutschland zu erkennen war.

Eine Meinung, die mit dem Landtagsabgeordneten Wulf Gallert (Die Linke) auch der Hauptredner der Veranstaltung vertritt: „Langfristig müssen wir auf allen Seiten die Atom- und Massenvernichtungswaffen abrüsten. Denn was erreichen wir mit einer Aufrüstung? Kann das der richtige Weg sein?“

Putin macht ratlos

Doch wie soll man dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach seinem Kriegsangriff auf die Ukraine entgegentreten? Gallert empfinde diesbezüglich eine gewisse Ratlosigkeit und bedauere wie andere, die Kriegsvorzeichen teilweise ignoriert und nicht genügend ernst genommen zu haben. Seine Partei plädiere dafür, „alle diplomatischen Möglichkeiten der Deeskalation auszuloten“. Des weiteren fordert Gallert mehr Transparenz der in Deutschland lebenden und agierenden russischen Oligarchen, um effektiv dagegen vorgehen zu können. Das Osterburger Stadtratsmitglied Jürgen Emanuel (Die Linke) prangerte in seinen Ausführungen unter anderem die Ausschlüsse von russischen Sportlern an Wettbewerben und Künstlern aus dem gesellschaftlichen Leben an. „Wie eng der Horizont doch bei manchen Menschen ist“, sagte er. Des weiteren kritisierte Emanuel ein „mehrjähriges Versagen der deutschen Diplomatie“.

„Muss denn Frieden bewaffnet sein?“ Das fragte schließlich Bernd Kloss, Sprecher der Initiative „Seehausen links“. „Im Krieg verlieren alle. Lediglich die Rüstungsindustrie verdient kräftig daran.“ Der Wanzeraner empfiehlt, die 100 Milliarden Euro statt in die militärische Aufrüstung Deutschland lieber in Bildung, Soziales oder die Energiewende zu investieren. „Denn Gewalt führt uns alle in den Abgrund.“

Osterburger spenden enorm

Einheitsgemeindebürgermeister Nico Schulz (freie Wähler) dankte den Bürgern für ihre enorme Hilfs- und Spendenbereitschaft. „Ich bin überwältigt. Vor allem junge Leute zeigten in den vergangenen Tagen sehr viel Engagement. Unser Lager für Hilfsgüter am Bültgraben ist komplett voll. Deshalb müssen wir die Spendenannahme vorerst einstellen und die Sachen erstmal verteilen.“

Pfarrer Gordon Sethge rief dazu auf, weiterhin Gesicht und Solidarität zu zeigen. Fortan finden freitags um 18 Uhr regelmäßig Friedensgebete in der St. Nicolai-Kirche statt. „Die heutige Friedenskundgebung ist ein wichtiges Zeichen und soll auch nicht die Letzte gewesen sein“, sagte Bernd Kloss abschließend.

Das Osterburger Stadtratsmitglied Jürgen Emanuel (Die Linke) bei der Friedenskundgebung in Osterburg: „Die Diplomatie hat in Deutschland versagt.“ Foto: Stephan Metzker

Der Landtagsabgeordnete Wulf Gallert (Die Linke) bei der Friedenskundgebung in Osterburg: „Langfristig müssen wir auf allen Seiten abrüsten.“ Foto: Stephan Metzker