Seit 2020 locken zum ersten Mal wieder Stars der Volksmusik in die Wischelandhalle in Seehausen (Kreis Stendal).

Seehausen. - „Wann fangt denn endlich Musi an?“, tönte es am Sonnabend laut durch die Wischelandhalle in Seehausen. Mit ihrem wohl berühmtesten Lied starteten die Könige der Volksmusik, Marianne und Michael, ihr Abschiedskonzert in der Altmark. Als Gäste hatten sie ihre treuen Wegbegleiter Anita Hofmann, Stefan Mross und Die Ladiner an ihrer Seite.

50 Jahre erfolgreich auf der Bühne und 44 Ehejahre sprechen für sich: Marianne und Michael sind einfach ein Traumpaar, das man gesehen haben muss. Ganz vorn saßen darum auch Christel Niegisch und Gertrud Godehardt aus Krevese. Zum 81. Geburtstag im Januar hatte „Traudel“ die Karte von ihrem Sohn Dirk und seiner Antje geschenkt bekommen. Nun war der große Moment da.

Christel Niegisch (links) und Traudel Godehardt aus Krevese (Kreis Stendal) hatten ihre Freude an Marianne & Michael in der Wischelandhalle Seehausen. Foto: Astrid Mathis

Sehr zur Freude der Gäste sangen M&M, wie sie sich selbst gern nennen, doch tatsächlich als Einstieg: „Seehausen, nur du allein solltest die Hauptstadt Europas sein“. Kein Wunder! Bei den treuen Fans war ihre CD schon nach den ersten Minuten der Pause ausverkauft.

Dauergast Stefan Mross

Stefan Mross kennt nach 16 Jahren als Dauergast den Weg in die Alandstadt schon im Schlaf. Diesmal rauschte der „Mister ‚Immer wieder sonntags‘“, wie seine Fernsehshow heißt, mit dem Wohnmobil an. Wie immer mit zünftigem Humor. Deshalb haute er gemeinsam mit Michael gleich mal ein paar Stanzel, also „bayrische Schmankerl“, raus und gestand: „Über uns Bayern sagt man ja einiges. I kann auch a sturer Hund sein.“ Michael dichtete daraufhin: „Der Stefan is a schöner Mann vom Fuß bis zum Hals, aber dann kommt der Kopf, und der versaut wieder alls.“ Ja, aus dem kleinen Trompeter, den sie einst in ihrer Sendung vorstellten, ist ein echter Entertainer geworden, den die Fans genauso lieben wie M&M.

Solo unterwegs: Anita Hofmann feierte in Seehausen Geburtstag. Foto: Astrid Mathis

„Sei einfach nur schön“, diesen Spruch hört Anita Hofmann schon ihr Leben lang. Ein Grund mehr, ihre Autobiographie so zu nennen. Nach vielen Jahren mit ihrer Schwester auf den Bühnen der Volksmusik unterwegs, geht sie nun Solowege und singt Schlager. Natürlich kennt auch sie Seehausen, doch diesen Auftritt wird sie nicht vergessen. Der ganze Saal sang ihr ein Geburtstagsständchen. Und gratulierte der frisch Vermählten zur Hochzeit. Kurz darauf erzählte ihr Marianne, wie man 50 Jahre zusammenhält. Nicht nur, dass sie ihrem Michael jeden Morgen den Kaffee ans Bett bringt. Sie sagt: „Du hast die Hosen an, aber der Mann darf's nicht merken.“ Klar, dass sie den Heiratsantrag selbst in die Hand genommen hat.

16 Mal in der Wischelandhalle in Seehausen: Stefan Mross. Foto: Astrid Mathis

Auch Anita plauderte aus dem Nähkästchen. Zur großen Überraschung des Publikums ist sie tatsächlich nach Costa Cordalis’ Hit „Anita“ benannt worden. 17 Jahre war der Komponist dieses Liedes ihr Manager. In Seehausen berührte sie vor allem mit einem Lied, das sie ihrem im Dezember verstorbenen Vater gewidmet hat. „Wir waren immer die Küken und ihr unsere großen Vorbilder“, bemerkte sie mit Blick auf die Könige der Volksmusik.

Die Ladiner brachten Schmankerl wie Schinkenspeck und Wein aus ihrer Heimat mit in die Wischelandhalle nach Seehausen. Foto: Astrid Mathis

Die Ladiner waren ein Wunsch von Marianne und Michael, den das Duo nicht abschlagen konnte. Schließlich gewannen sie mit ihrem Lied „Beuge dich vor grauem Haar“ 2004 den Grand Prix der Volksmusik und sind dem Traumpaar seit vielen Jahren in Freundschaft verbunden. Und wann passt ihr Titel besser als jetzt, wo Michael ergraut ist?

Die Könige der Volksmusik sagten in der Wischelandhalle in Seehausen Adieu. Foto: Astrid Mathis

Textsicher zeigten sich die Altmärker nicht nur bei diesem Hit. Das Medley zum „Weißen Rössl“ sangen die meisten von Anfang bis Ende durch.

Logisch, dass am Ende der ganze Saal aufstand und die Stars nicht gehen lassen wollte! Und wie gut, dass sich zum Dank alle Zeit für ein Autogramm und ein Erinnerungsfoto nahmen!