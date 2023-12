Königsmark. - 24 Frauen vornehmlich aus der Altgemeinde Königsmark bei Osterburg haben Freitagmorgen jeweils zu Hause das gleiche erste Türchen geöffnet. Was war wohl darin?

Ein Eierlikörchen, ein selbst gemachter Kohlenanzünder, ein Glas Marmelade, Selbstgeschlachtetes oder Öl? Von derlei jedenfalls weiß oder hörte Nicole Hammermeister schon. Die 40-Jährige hat den besonderen Adventskalender mitinitiiert. Die Idee dahinter sei eigentlich ganz einfach. Für 24 Adventstage braucht es 24 Personen, die jeweils ein Geschenk in 24-facher Ausfertigung vorbereiten. „Ich habe dann die Nummern dazu verteilt.“

Ein bisschen Spaß muss sein: Nicole Hammermeister schenkt Monique Bolecke Glühwein mit Schuss ein. Gemeinsam mit anderen Frauen aus der Altgemeinde Königsmark (Osterburg) beschenkten sie sich selbst mit einem besonderen Adventskalender. Foto: Frauengruppe Königsmark

Der große Tausch auf dem Dorfplatz in Königsmark war am Sonntagnachmittag. Die Frauen, unter denen auch zwei Falkenbergerinnen, eine Beelitzerin und eine Bernburgerin (ursprünglich aus Rohrbeck) ist, reisten mit proppevollen Wäschekörben oder Kisten an. „Und witzigerweise waren alle Geschenke auch verschieden verpackt. Alle auf jeden Fall liebevoll“, erzählt Nicole Hammermeister. Schon das Treffen bereitete den Frauen offensichtlich Freude. Dieses Bild mit den ganzen schönen Gaben Korb an Korb, dazu Glühwein mit Schuss – ein Bild für die Götter. Nach einigem Geschnatter und dem befriedigenden Gefühl, eine Idee umgesetzt zu haben, zogen die Frauen hiernach wieder von dannen. Die Wäschekörbe immer noch voll, aber dieses mal mit 24 verschiedenen „Türchen“ alias Tüten oder anders verpackten Geschenken.

Adventskalenderaktion im altmärkischen Königsmark: Zum großen Tausch der ganzen Geschenke trafen sich die 24 Frauen auf dem Dorfplatz. Foto: Frauengruppe Königsmark

Die Idee für den besonderen Adventskalender haben die Protagonistinnen aus den Medien, „doch voriges Jahr war es schon zu spät“. Mit der Königsmarker Frauentagsgruppe war das Gros der Mitmachenden quasi schon gesetzt. „Wir haben ohnehin eine Whatsappgruppe, darüber ließ sich das gut organisieren.“ Zu teuer sollten die Geschenke nicht sein, man half sich aus. Die eine brauchte Gläser, die andere hatte sie.

Nicht das erste Mal, dass die Frauen sich selbst etwas Gutes tun. Ihre vom Dorffest gefüllte Kuchenkasse hauen sie zum Beispiel mal für einen Bowlingabend oder sonstigen Ausflug auf den Kopf. „Wir sind wirklich eine tolle Truppe, denken uns immer wieder was Neues aus.“ Nicht alles erfinden sie dabei neu, aber wenn etwas gut ist, sei das ja auch nicht nötig. Die Regel ist ganz einfach: Was gut tut, kann nur richtig sein.