Mehr als Schönschrift - Kalligrafie in der Petrikirche Seehausen

Gemeinsam mit ihrem Mann Jan Arne baute Antje Müller aus Bremen am Sonnabend die Kalligrafie-Ausstellung in der Seehäuser Petrikirche auf. Wer das Neue Testament für sich einmal anders entdecken will, kann das während der Öffnungszeiten der Offenen Kirche in aller Ruhe tun.

Foto: Ralf Franke