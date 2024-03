Frikassee in einem Konvektomaten der Firma "Altmark Catering" in Stendal: Das Unternehmen erweitert seine Kapazität bei der Schul- und Kitaversorgung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal. - Ab 5 Uhr morgens klappern die Töpfe in der Carl-Hagenbeck-Straße 9 in Stendal. Nudeln mit Tomatensoße und Jagdwurstwürfel, Frikassee, Grillhaxe mit Sauerkraut oder Spaghetti mit Pesto – was gibt es heute von „Altmark Catering“?