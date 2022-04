Mehrzweckhalle in Rochau wird weiter aufgewertet

Die Mitte der 1970er Jahre erbaute Mehrzweckhalle in Rochau wird in diesem Jahr weiter auf Vordermann gebracht. Ein großer Wunsch der Gemeinde erfüllt sich. Eine Nachricht kam in der Verwaltung an.

Der Fördergeldbescheid für die Mehrzweckhalle in Rochau ist eingegangen. Die Verbandsgemeinde und der Gemeinderat können die Sanierungsarbeiten nun in Angriff nehmen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.

Rochau - Die Nachricht erreichte Bürgermeister Dirk Zeidler aus Rochau in den letzten Tagen des Jahres. Der Fördergeldbescheid für das größte Projekt der Gemeinde in 2022 traf in der Verwaltung der Arneburg-Goldbecker Verbandsgemeinde ein – sozusagen als ein Weihnachtspräsent. Demnach gibt es für die geplanten Sanierungsarbeiten an der am Sportplatz gelegenen Halle, die von den Einwohnern rege genutzt wird, finanzielle Unterstützung.