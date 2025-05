Kaum Toiletten für die Polizistinnen und veraltete Technik: So sahen die Arbeitsbedingungen der Polizei in Osterburg noch bis vor Kurzem aus. Nun ist die Zukunft des Revierkommissariats geklärt.

Millionen-Investition: So geht es mit der Polizeiwache in Osterburg weiter

Im Zuge der Millionen-Investition wurde in Osterburg auch ein Schild angeschafft, dass die Polizei endlich von außen sichtbar macht. Polizist Torsten Müller, Sven Engel und Solveig Behr vom Landesbaubetrieb (von links) freut’s.

Osterburg. - Dass Osterburg auch in Zukunft eine eigene Polizeiwache haben wird, ist spätestens jetzt sicher. Denn der Landesbaubetrieb hat in den vergangenen drei Jahren mit 2,5 Millionen Euro eine enorme Summe in das Revierkommissariat gesteckt. Jetzt sind die Bauarbeiten offiziell beendet und die knapp 20 Mitarbeiter dürfen neue Toiletten und moderne Technik nutzen.