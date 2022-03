„Moonlight Shopping“: Osterburger Händler öffnen abends die Geschäfte

Osterburg - „Such dir mal was Schönes aus!“ Gut gelaunt und mit Rentiermaske begrüßte Andrea Lux am Freitagabend die Kundschaft in ihrem Modegeschäft. „Moonlight-Shopping“. Nach dem Erfolg im Vorjahr wollte die Initiatorin gern zum zweiten Mal die Einzelhändler zum Verkauf nach 18 Uhr gewinnen. Und sehr viele zogen mit.