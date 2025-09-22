Wenn das Publikum losprustet, haben die Schauspieler etwas richtig gemacht. So in Seehausen, wo die Salzkirche zum Hotel „Krumme Linde“ wurde. Die schönsten Bilder.

Mordverdacht im Eventhotel - wie die Theatergruppe „Hahn im Korb“ aus Seehausen seine Gäste amüsiert

Szene aus der Theateraufführung „Zur krummen Linde“ der Theatergruppe „Hahn im Korb“ in der Salzkirche Seehausen (Altmark) am Sonnabend, 20. September 2025: Nur mit Schnaps bekommt Frau Eva Hammerschmidt (Ina Preuschoff) ihre betagte Mutter (Michaela Kamlah) aus dem Kartoffelkeller rausgelockt.

Seehausen. - Seit März haben sie geprobt und nun ist nach zwei Vorstellungen am Wochenende alles schon wieder vorbei. Das heißt, die Generalprobe vom Donnerstag darf ruhig mitgezählt werden. Dort saß schon der ein oder andere im Publikum, „diejenigen, die keine Karte für Freitag oder Sonnabend bekommen haben“, erzählt Christiane König.