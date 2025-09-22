Hobbytheater im Landkreis Stendal Mordverdacht im Eventhotel - wie die Theatergruppe „Hahn im Korb“ aus Seehausen seine Gäste amüsiert
Wenn das Publikum losprustet, haben die Schauspieler etwas richtig gemacht. So in Seehausen, wo die Salzkirche zum Hotel „Krumme Linde“ wurde. Die schönsten Bilder.
Aktualisiert: 22.09.2025, 17:11
Seehausen. - Seit März haben sie geprobt und nun ist nach zwei Vorstellungen am Wochenende alles schon wieder vorbei. Das heißt, die Generalprobe vom Donnerstag darf ruhig mitgezählt werden. Dort saß schon der ein oder andere im Publikum, „diejenigen, die keine Karte für Freitag oder Sonnabend bekommen haben“, erzählt Christiane König.