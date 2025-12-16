Behörden in der Börde Barleber Gemeindeverwaltung macht über die Feiertage dicht
Wer zwischen Weihnachten und Silvester im Rathaus Barleben etwas erledigen will, steht vor verschlossenen Türen.
16.12.2025, 07:00
Barleben - Die Gemeindeverwaltung Barleben in der Ernst-Thälmann-Straße 22 bleibt über die anstehenden Feiertage geschlossen. Vom Mittwoch, 11. Dezember 2025, bis Dienstag, 6. Januar 2026, bleiben auch die Türen des Ortschaftsbüros in Ebendorf und sowie in Meitzendorf geschlossen. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt.