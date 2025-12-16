Wer zwischen Weihnachten und Silvester im Rathaus Barleben etwas erledigen will, steht vor verschlossenen Türen.

Die Gemeindeverwaltung Barleben sowie die Bibliothek und die Ortschaftsbüros in Meitzendorf werden vom 23. Dezember bis 6 Januar geschlossen bleiben.

Barleben - Die Gemeindeverwaltung Barleben in der Ernst-Thälmann-Straße 22 bleibt über die anstehenden Feiertage geschlossen. Vom Mittwoch, 11. Dezember 2025, bis Dienstag, 6. Januar 2026, bleiben auch die Türen des Ortschaftsbüros in Ebendorf und sowie in Meitzendorf geschlossen. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt.