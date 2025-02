Bernd Mouheddin Schmidt hat 2023 den Umbau eines Hauses in der Innenstadt angekündigt. So steht es um das Vorhaben.

Wie es um die Idee einer Moschee in Osterburg steht

Bernd Mouheddin Schmidt im September 2023 vor seinem neuen Haus auf dem Großen Markt in Osterburg.

Osterburg - „Hier entsteht eine Moschee“: So steht es auf einem Infozettel hinter dem Fenster eines baufälligen Hauses am Großen Markt in Osterburg geschrieben.