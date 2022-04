Nach Renovierung: Hanse-Sportbootverein Werben/Elbe zeigt sein neues Vereinsheim

Werben - Der Hanse-Sportbootverein Werben stellt am Sonntag, 3. Oktober, seinen ersten „Tag des offenen Vereinsheims“ auf die Beine. Zwischen 10 und 17 Uhr sind Neugierige in den Räumlichkeiten am alten Bahnhof Werben willkommen. „Wir wollen zeigen, was wir in den letzten zwei Jahren alles geschafft haben“, sagt Tina Reppenhagen. Die Vereinsmitglieder haben etliche Stunden ihrer Freizeit in ihre Klause gesteckt, etwa eine Küche und einen Tresen eingebaut, Fliesen verlegt und die Beleuchtung optimiert, wobei sie die Dekoration betreffend Liebe ins Detail steckten. Sponsoren halfen dabei, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Seit März 2019 ist der Verein unter Vorsitz von Lutz Homann Besitzer des Vereinsheimes.