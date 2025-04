Freitag, 4. April, ist es so weit: Die Medienstätte in Seehausen beteiligt sich an der bundesweiten Aktion im Landkreis Stendal. Programme für Kinder und Erwachsene sind geplant. Für besondere Gäste wird das Haus zum Hotel.

Nacht der Bibliotheken in Seehausen mit Auftritt von Entertainer Max Heckel

Blick auf die Stadtbibliothek in Seehausen.

Seehausen - Die Stadtbibliothek Seehausen bringt sich am Freitag, 4. April, mit eigenen Aktionen in die bundesweite Nacht der Bibliotheken ein. Die Medienstätte hat an diesem Tag regulär von 9 bis 12 Uhr geöffnet, die Veranstaltungen im Rahmen der „Nacht der Bibliotheken“ beginnen um 16 Uhr.

Für Kinder ist von 17 Uhr bis 17.40 Uhr ein Programm „Kinderlieder“ mit Max Heckel angekündigt. „Es geht darum, miteinander zu singen, zu klatschen, sich dem Rhythmus zu ergeben und dem Alltag für eine Weile zu entfliehen“, heißt es in der Ankündigung. An dieses Programm soll sich von 18 Uhr bis 18.30 Uhr eine kurze Gute-Nacht-Geschichte anschließen.

Kinder sind eingeladen, ein Kuscheltier ein Wochenende in der Stadtbibliothek übernachten zu lassen. „Seid gespannt, was es in der Welt der Bücher und Geschichten erlebt. Jeder darf maximal ein Kuscheltier oder eine Puppe mitbringen. Schreibt bitte euren Namen und den Namen des Kuscheltieres oder eurer Puppe sowie eine Telefonnummer auf, damit auch jedes Tierchen und jede Puppe wieder zu euch findet.“

Die Abgabe der Kuscheltiere erfolgt mit der Gute-Nacht-Geschichte. Ab Montag, 7. April, um 10 Uhr können die Stofftiere wieder abgeholt werden. Erwachsene sind für 20 Uhr zum Programm „Eine Kindheit in der Altmark“ mit Max Heckel in die Seehäuser Bibliothek eingeladen.

Max Heckel ist am Freitag zu Gast in der Seehäuser Bibliothek. Foto: Max Heckel

Für die jeweiligen Programmpunkte wird um vorherige Anmeldung in der Seehäuser Touristinformation gebeten. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Außerdem wird es einen kleinen Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek geben.