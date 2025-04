Ein Kölner Künstlerpaar hat sich in die Altmark verliebt, prompt ein Haus gekauft und betreibt jetzt das bei Rad-Touristen und Einheimischen beliebte Café Lämpel in Werben - ein Geheimtipp nicht nur für die Ostertage.

Werben. - „Es war love at first sight“, sagt Marc von Reth. Liebe auf den ersten Blick also. Gemeinsam mit Sabine Reibeholz hat sich der gebürtige Münchner in die kleine Hansestadt Werben verliebt. Dort hat sich das private und berufliche Paar erst ein Haus gekauft und hat jetzt auch das beliebte Café Lämpel am Kirchplatz übernommen.