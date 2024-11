Zweiter Teil der Vandalismus-Serie auf dem Bahnhof in Osterburg im Kreis Stendal. Ruf nach Videoüberwachung wird laut.

Vandalismus auf dem Bahnhof in Osterburg, in der Nacht, als die neuen Glasscheiben auf dem benachbarten Busbahnhof mit Hakenkreuzen und Naziparolen besprüht wurden.

Osterburg. - Der Vandalismus nimmt in Osterburg kein Ende. Unfassbar für viele Bürger die Zerstörung der nigelnagelneuen Werbetafeln aus Verbundglas am Busbahnhof. In der Nacht zum 7. November wurden sie mit Hakenkreuzen und Naziparolen besprüht. Die Verwüstung setzte sich offensichtlich fort, Fahrgäste der Deutschen Bahn sind regelrecht erschüttert.