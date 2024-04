Fahrstuhl kaputt: Christoph Behrend aus Düsedau schleppt sein Rad in Osterburg (Landkreis Stendal) am Bahnhof die Treppen hoch. Schüler des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums kommen von ihrer Klassenfahrt aus Wolfsburg zurück und schleppten sich mit ihren Koffern ab. Und was machen Menschen mit Behinderung?

Foto: Astrid Mathis