Neptunbrunnen in Osterburg im Kreis Stendal ist raus aus dem Winterschlaf

Ein Osterburger Wahrzeichen steht nun wieder unter freiem Himmel.

Mitarbeiter der Stadtwerke haben den Neptunbrunnen am Donnerstag von seiner Wintereinhausung befreit. Die aus Carrara-Marmor bestehenden Figur des Meeresgottes blickt seit 76 Jahren auf den Kleinen Markt und das Rathaus.

Mitarbeiter der Stadtwerke Osterburg befreien den Neptunbrunnen auf dem Kleinen Markt von seiner Wintereinhausung Foto Nico Maß

In der Region ist die italienische Auftragsarbeit noch länger beheimatet. In Florenz von einem Professor Farazini gefertigt, wurde sie 1912 vor dem Schloss Rönnebeck aufgestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1947, gelangte der Neptunbrunnen an seinen heutigen Standort vor der Nicolaikirche.FOTO: Nico Maß