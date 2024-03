Deutsche Bahn Neue 110-kV-Bahnstromleitung wird in Brandenburg trotz Stopps in Sachsen-Anhalt gebaut

Die 110-kV-Bahnstromleitung Insel-Wittenberge ist in Sachsen-Anhalt vorerst Tisch, nicht aber in Brandenburg. Ganz im Gegenteil, wie man in Seehausen überrascht feststellt.