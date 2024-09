Neue Ladesäule am Krumker Park

Krumke/ama. - Das Ladesäulennetz im Landkreis Stendal wächst. Die Hansestadt Osterburg hat schon eine. Seit Anfang August können sich auch Gäste in Krumke daran erfreuen: an einer E-Tankstelle. Zwei Parkplätze sind nun vor dem Krumker Park neben dem Kavaliershaus für Elektroautos reserviert. Während sich der eine noch wundert, nutznießen schon die anderen. „Anett Hoppe ist an uns herangetreten und hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Krumker Park gerade im Hinblick auf das Gartenträume-Programm eine E-Tanksäule haben sollte“, klärt Bauamtsleiter Matthias Köberle auf. Bei der Stadt Osterburg rannte die ortsansässige Ärztin damit offene Türen ein. Das Argument zog außerdem.