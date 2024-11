Osterburg. - In Richtung neues Gewerbegebiet Osterburg an der Autobahn 14 tut sich was. In dieser Woche bereitet der Wasserverband die Anschlussleitung für die Industrieansiedlung vor. Die zentrale Stelle dafür liegt zwischen Osterburg und Storbeck.

