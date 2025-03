Dr. Helmut Jablonowski heißt der neue Facharzt, der von nun an drei Tage die Woche im Krankenhaus Seehausen arbeiten soll.

Seehausen. - Im Krankenhaus Seehausen hat ein neuer Facharzt seine Arbeit aufgenommen. Dabei handelt es sich um Dr. Helmut Jablonowski, der in den zurückliegenden Jahren bereits die Kliniken für Innere Medizin in Salzwedel und Gardelegen geleitet hat, teilt Krankenhaus-Sprecherin Diana Scholz mit.

Jablonowski wird an drei Tagen in der Woche im Krankenhaus Seehausen tätig sein. Darüber hinaus soll er an zwei Tagen pro Woche im Altmark-Klinikum Salzwedel arbeiten, um dort die medizinische Versorgung weiter zu unterstützen.

„Wir freuen uns, dass wir Privatdozent Dr. Helmut Jablonowski als erfahrenen Facharzt für unser Krankenhaus gewinnen konnten“, sagt Dr. Dr. Daniel Kügler, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Seehausen und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin. „Dr. Jablonowski bringt eine herausragende Expertise in der Inneren Medizin mit, insbesondere in den Bereichen Gastroenterologie, Diabetologie und medikamentöse Tumortherapie. Seine Ankunft wird einen wertvollen Beitrag zur weiteren Optimierung unserer medizinischen Versorgung leisten“, macht Kügler deutlich.

Dr. Helmut Jablonowski verstärkt das Ärzteteam am Krankenhaus in Seehausen (Altmark). Foto: Altmark-Klinikum

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Dr. Dr. Kügler und dem gesamten Team des Krankenhauses Seehausen. Gemeinsam werden wir die bestmögliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sicherstellen“, äußerte sich Dr. Jablonowski.

Der Ärztliche Direktor und Chefarzt des Seehäuser Krankenhauses betont, dass die Kooperation mit Dr. Helmut Jablonowski eine große Bereicherung für die Klinik sei: „Durch seine umfassende Erfahrung und fachliche Kompetenz werden wir unser Leistungsspektrum vor allem in der Gastroenterologie weiter ausbauen und noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Patienten eingehen können.“

Die enge Zusammenarbeit zwischen Dr. Jablonowski und dem Team der Klinik für Innere Medizin in Seehausen soll eine nahtlose Integration seiner Expertise gewährleisten und die interdisziplinäre Versorgung weiter verbessern. „Unser gemeinsames Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige medizinische Betreuung sicherzustellen und unsere Patienten bestmöglich zu versorgen“, macht der Ärztliche Direktor Daniel Kügler abschließend deutlich.