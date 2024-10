Unternehmer Biagio Guzzo aus Brome ist mit der ersten Saison seines Eiscafés in Seehausen (Altmark) sehr zufrieden - nicht zum Nachteil des Softeisanbieters in der Stadt.

Neues Eiscafé von Biagio Guzzo in Seehausen schreibt in erster Saison super Zahlen

Seehausen. - „Wir sind noch bis zum 10. November für sie da. Wir werden nächstes Jahr am 13. Februar eröffnen“, steht handschriftlich am Schaufenster des Eiscafés „Guzzo“ Am Markt in Seehausen.