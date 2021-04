Neues Online-Portal „Sag's uns einfach“ kaum genutzt: Haben Osterburger nichts zu meckern?

Osterburg

Das neue Online-Portal „Sag’s uns einfach“ der Einheitsgemeinde Osterburg ist in den ersten zehn Tagen kaum genutzt worden. Vier Bürgermeldungen wurden mit Stand gestern 16 Uhr veröffentlicht, wobei zwei davon quasi noch von intern kamen. „Weitere drei Meldungen befinden sich in der Bearbeitung der Verwaltung“, sagt Anke Müller, Amtsleiterin für Verwaltungssteuerung und Demographie. Diese werden in Kürze für jedermann sichtbar, eine weitere Meldung sei nicht veröffentlichbar. Aber ja, „viel ist das nicht, ich hätte gedacht, das erschlägt uns hier die erste Woche“, so Anke Müller. „Aber das muss ja erstmal anlaufen, vielleicht braucht es noch mehr Werbung“, sagt Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler). Nur die Ruhe also. Die vom Stadtrat erklärte Absicht, die Bürgerbeteiligung zu erhöhen, sei ein guter Weg, so Schulz.

Bislang vor allem Bezug auf Straßenschäden

Das Online-Portal „Sag’s uns einfach“ wird den Kommunen kostenfrei vom Land zur Verfügung gestellt. Wer nicht zum Telefonhörer greifen möchte, kann der Stadt darüber mit wenigen Klicks Missstände mitteilen, Anregungen loswerden. Die Straßenbeleuchtung betreffend, Wege, Müllhaufen, Hundekot oder sonstiges. Die aktuellen Meldungen beziehen sich auf Schlaglöcher, verschmutze Gehwege, eine Straßenabsenkung und eine Idee für Frühblüher in der Hansestadt Osterburg. Letztere betrifft die Rasenfläche auf dem Verkehrskreisel am Jobcenter. Und die Antwort kam auch schon, im Herbst sollen dort Krokusse gesteckt werden.