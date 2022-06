Neues Wohngebiet in Osterburg: Suche nach Bauland-Investor ist noch nicht angelaufen

Osterburg - Auf einer 3,2 Hektar großen Fläche, die sich zwischen der Straße Am Mühlenberg sowie der Anliegerstraße An der Schanze befindet, sollen einmal Ein- und Zweifamilienhäuser stehen. Geht es nach den Vorstellungen der Stadt, könnte sich potenziellen Hausbauern dort eine große Auswahl bieten. Etwa die Hälfte der Grundstücke soll bis zu 600 Quadratmeter groß sein - weitere 30 Prozent der Fläche könnten von 600 bis 1000 Quadratmeter und damit noch größer ausfallen. Die übrigen 20 Prozent des Wohngebietes sollen Grundstücken mit Hausgruppen vorbehalten bleiben. Die Stadt gibt die „Marschrichtung“ vor, tatsächlich aber will sie das Land an einen Privatinvestor veräußern, der sich um die Entwicklung und Vermarktung des neuen Wohnquartiers kümmern soll. Das zeigt auch der Beschluss für ein Wohngebiet „Osterburg-Nord“ auf, den der Osterburger Stadtrat am 30. März dieses Jahres mit großer Mehrheit und bei nur zwei Enthaltungen fasste. Fünf Monate später steckt die Suche nach einem potenziellen Investor aber noch in den „Startlöchern“. Laut Bauamtsleiter Matthias Köberle habe die Kommune die zurückliegende Zeit dafür genutzt, um etwaige Bedingungen für eine Ausschreibung der Wohnquartierfläche auszuloten. „Unser Ziel ist es, die Ausschreibung vernünftig vorzubereiten“, erklärte er.