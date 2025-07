Magdeburg/dh - Für Pascal Ibold ist die Generalprobe vor dem Saisonstart in der Regionalliga Nordost eine ganz besondere Partie: Steigt diese doch im Stadion am Bad Großfeld in Markranstädt. Drei Jahre hat er für den ortsansässigen SSV in der Oberliga Süd um Punkte gekämpft. Diesmal unterzieht sich Ibold, der mit Petrik Sander die U 23 des 1. FC Magdeburg trainiert, mit seinem Team dort einem letzten Test: Gegner ist am 19. Juli die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, Zehnter der vergangenen Saison in der Regionalliga Südwest.

