Huckelpiste adé: Ab Mitte Juli wird die Landesstraße L 2 zwischen Schönberg und Neukirchen saniert.

Schönberg/Neukirchen l 1958 schickte DDR-Chef Walter Ulbricht die Freie Deutsche Jugend (FDJ) in den Nord-Osten der Altmark, um die Wische 800 Jahre nach den ersten holländischen Siedlern noch einmal urbar und das Überschwemmungsgebiet an der Elbe für die Landwirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik besser nutzbar zu machen. Damals galt es unter anderem Ställe zu errichten, Gräben neu anzulegen, alte Rinnen zu entschlammen oder Wege zu bauen. Auch die „Straße der Sozialisten“ wurde seinerzeit quasi als Hauptschlagader in Beton gegossen.

Dass seitdem ein paar Jahre ins Land gegangen sind, ist der Piste anzusehen und noch mehr beim Fahren zu spüren. Doch Abhilfe ist auf dem Weg. Denn Mitte Juli soll die L 2, die von Seehausen in Richtung Werben führt, zwischen Schönberg und Neukirchen erneuert werden. Der Abschnitt hat es allerdings auch am nötigsten. Weil die Fahrbahn in einem so schlechten Zustand ist, gilt seit längerem neben einer Geschwindigkeitsbegrenzung auch ein Überholverbot.

Weil der Untergrund im Gegensatz zur Oberfläche aber noch intakt ist, „begnügt“ sich das Land mit einem rund zwölf Zentimeter dicken Aufbau aus Asphalt. In diese Schicht werden Matten eingearbeitet, um die Risse im Beton zu stabilisieren. Damit habe man sehr gute Erfahrungen unter ähnlichen Voraussetzungen gemacht, erläuterte Manfred Krüger, Leiter der Straßenbaubehörde Nord mit Sitz in Stendal auf Nachfrage der Volksstimme. Zum Vergleich: Die wesentlich längere Ortsdurchfahrt Neukirchen hat 2019 im sogenannten Dünnbettverfahren eine neue Oberfläche bekommen. Das reichte, um die Straße zu glätten und das Poltern durch die Fugen im Beton zu unterbinden, über das sich Anwohner und Kommune beschwert hatten (wir berichteten).

Bilder Als die Straße gebaut wurde, bekam sie auch einen Namen, wie ein Stein bei Schönberg dokumentiert. Foto: Ralf Franke



Nach derzeitigem Stand sollen die Arbeiten Mitte Juli (vermutlich am 13.) beginnen und bis zu vier Wochen dauern. Das Land investiert um die 630 000 Euro. Der Bau erfolgt unter Vollsperrung. Der Verkehr wird für diese Zeit über die südlich gelegene Kreisstraße (Falkenberg-Lichterfelde) geleitet.

Bürgermeister Willi Hamann hat die Nachricht ebenso sehnlich erwartet wie die Anwohner und andere Nutzer der Straße. Erfreut zeigte er sich auch darüber, dass Krüger signalisierte, dass die Behörde auch den L 2-Abschnitt von Seehausen nach Schönberg auf der Agenda habe. Auf einen Termin wollte sich Krüger nicht festlegen lassen, weil das vom Budget abhängt. Aber die Chancen stehen offenbar nicht schlecht, dass das Projekt bis 2022 Geschichte sein könnte.