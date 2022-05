Niederschlag bremst Spritzaktion der Verbandsgemeinde Seehausen

In der „Wische“ (hier am Friedhof Lichterfelde) war die mobile Biozid-Spritze am Montag unterwegs. Mit der Aktion wird der Eichenprozessionsspinner bekämpft.

Seehausen - Mit dem Start in die neue Woche ging in der Verbandsgemeinde Seehausen auch der Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner in einer neue Runde.

Der Auftakt für die Sprühaktion erfolgte wie in den Vorjahren vom Boden aus unter der Regie des Sachgebietsleiters Ordnung, Björn Schünemann, der sich einmal mehr seinen Ruhestandskollegen Horst Sandmann zur Verstärkung bei der Einweisung des Spezialfahrzeuges mit angebauter Nebelkanone geholt hatte.

Los ging es am Montag auf der „Altmärkischen Höhe“. Von dort zog das Gespann dann in beziehungsweise durch die „Wische“, um vor allem Solitärbäume oder Alleen in Ortschaften zu behandeln, wo die allergische Gefahr durch die Brennhaare der Schädlingsraupen für Passanten erfahrungsgemäß am größten ist.

1100 Bäume an einem Tag

Mit ihrem Tagwerk waren die Beteiligten zufrieden. Bis in die Abendstunden waren rund 1100 Bäume behandelt. Das entspricht fast der Hälfte der als befallen gemeldeten Eichen im Einzugsgebiet. Zu Letzterem gehören schon länger alle fünf Mitgliedsgemeinden, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Im Idealfall hätte die Sprühaktion vielleicht sogar in zwei Tagen abgeschlossen sein können. Aber der Niederschlag in der Nacht zu gestern bremste die Schädlingsbekämpfer erst einmal aus, weil es für das Nebeln nicht nur möglichst wenig Wind wehen, sondern es auch trocken sein soll, um Abdrift zu vermeiden und die Wirkung des Mittels nicht abzuschwächen.

Für das Sprühen aus der Luft gilt das übrigens noch viel mehr. Der Einsatz des Spezialhelikopters in der Verbandsgemeinde Seehausen sollte nach Plan am Donnerstag und Freitag vom Sportplatz Pollitz aus erfolgen. Was mit dem Regen aber in Frage stehen dürfte. Nicht in Frage gestellt wird hingegen, dass das Wasser auf Wiesen, Äckern und in Wäldern der Region inzwischen dringend benötigt wurde.

Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth sieht den Verzug auch noch nicht als dramatisch an. Angesichts des Entwicklungsstands der Raupen nach der dritten Häutung und des jungen Austriebs der Eichen sei da nichts verloren.

Behandlung ist wirksam

Apropos verloren: Kloth hofft, dass sich das Land auch ohne beschlossenen Haushalt an die Förderzusage zur EPS-Bekämpfung hält. Um den Umfang vergangener Jahr abzusichern, geht die Kommune mit rund 90 000 Euro in Vorleistung. Der im Haushalt eingestellte Eigenanteil liegt bei knapp 30 000 Euro.

Wenn die neue Sprühaktion so erfolgreich wie 2021 und 2020 ist, könnte man laut Kloth vielleicht mal etwas kürzer treten.

Kürzer tritt das Betreuungsforstamt „Nordwestliche Altmark“, das die fachliche Betreuung für die gesamte Aktion begleitet, schon in diesem Jahr. Weil der Befall rückläufig und vorbeugendes Sprühen nicht erlaubt ist, werden nur noch rund 35 Hektar Waldstreifen vor allem mit Schwerpunkten bei Pollitz, Gollensdorf, Groß Garz und Flessau aus der Luft behandelt, so Forstamtsleiterin Katja Döge auf Nachfrage der Volksstimme. 2021 waren es noch 103 Hektar.

Dass perspektivisch nichts mehr gegen die Vermehrung des Falters getan werden muss, glaubt keiner der Beteiligten. Dafür st der Befall an Stellen, wo aus naturschutzrechtlichen Bestimmungen nicht behandel werden darf oder wegen des großen Abstandes zu Siedlungen nicht behandelt wird, zu offensichtlich.