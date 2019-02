Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Seehausen könnten mehr Nachwuchs gebrauchen. Jetzt wird die Werbetrommel gerüht.

Seehausen l Mit einem Tag der offenen Tür am Feuerwehrgerätehaus Seehausen will die Verbandsgemeinde am Mittwoch, 29. Mai, von 9 bis gegen 12 Uhr Werbung für das Ehrenamt im Blaurock beim Nachwuchs machen. Die Idee, so Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth, habe man teils von Osterburg übernommen.

Die Bedingungen in Seehausen sind ideal, weil der sanierte Vorplatz selbst für aufwändige Aktivitäten groß genug ist und nicht gesperrt werden muss. Einladungen an die Schulen und Kitas im Einzugsbereich sind verschickt, damit der Termin vielleicht im Rahmen eines Projekttages eingeplant werden kann. Außerdem sind alle Wehren in die zentrale Aktion einbezogen, bei der auch Rettungsdienste und Polizei dazustoßen sollen. Wenn die Veranstaltung gut angenommen wird, könnte der Tag der offenen Tür in den kommenden Jahren neu aufgelegt werden.