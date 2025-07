Öffentlich einsehbar, aber nicht unumstritten Onlineportal zeigt Strombilanz im Kreis Stendal auf einen Klick

Ein Energiemonitor im Internet zeigt in Echtzeit, wie viel Strom im Kreis Stendal erzeugt und verbraucht wird. Was dort zu sehen ist, begeistert in der Altmark längst nicht jeden.