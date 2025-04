Der Landesstraßenbaubetrieb investiert 1,6 Millionen Euro in die Infrastruktur der Gemeinde Altmärkische Höhe und damit in den Radweg in Dewitz. Wie viel die Gemeinde aus eigener Tasche bezahlen muss und wann die Fahrradfahrer den neuen Weg befahren können.

Neben dem Bau des Radweges in Richtung Lückstedt lässt der Landesstraßenbaubetrieb auch die Dewitzer Ortseinfahrt an der Kirche tiefgründig erneuern. Eine Asphaltdecke soll den Anliegern das Leben künftig ruhiger machen.

Dewitz - Fahrzeugführer, die von der Bundesstraße 189 über die Landesstraße 12 in Richtung Westen wollen, müssen in der Altmärkischen Höhe in diesen Tagen Umwege in Kauf nehmen. Was für die einen eine Behinderung ist, feiern andere - insbesondere die Fahrradfahrer - als Erfolg.