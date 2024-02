Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

OSTERBURG. - „Regenschirme raus!“, hieß es am Sonnabend zum 27. Mal beim Umzug der Osterburger Carnevalsgesellschaft. Hier waren Groß und Klein nicht nur für schlechtes Wetter gewappnet, sondern auch für Massen an Süßigkeiten. Punkt 11.11 Uhr fiel am Kreisverkehr der Startschuss der Karnevalisten.