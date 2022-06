Osterburg hat geerbt: Was die Stadt mit dem Geld vorhat

Osterburg - Auf dem Bolzplatz der Grundschule am Hain in Osterburg fliegen in schöner Regelmäßigkeit Fußbälle in die Netze der beiden Tore. Jungen und Mädchen treten in den Unterrichtspausen gegen den Ball. Und nachmittags toben sich Hortkinder beim Kicken aus, sagt Hortleiterin Janett Käckenmeister schmunzelnd. Das Spiel mit dem runden Leder macht Laune. Und mitunter auch schmutzig. Noch. Denn für die unbefestigte Fläche ohne funktionierende Entwässerung, auf der sich bei Regen auch ganz schnell Pfützen mit längerer „Lebensdauer“ bilden, läuft die Zeit ab. Und das ist einer Osterburgerin zu verdanken.