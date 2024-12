Walburga Menke hat Osterburg und Krumke in Aquarell getaucht. Jetzt sind die Werke der Künstlerin in einem Kalender für das Jahr 2025 verewigt.

Osterburg. - Osterburg hat für das Jahr 2025 einen eigenen Kalender. Die „Osterburger Perspektiven“ sind ab sofort in der Pfarrstelle des evangelischen Pfarramtes erhältlich. Die Künstlerin ist Walburga Menke.

Vor ungefähr einem Jahr wurde die Idee geboren. „Mir waren die Bilder bei ihr zu Hause aufgefallen. Frau Menke ist katholisches Gemeindeglied, ihr verstorbener Mann evangelisch“, erzählt der evangelische Pfarrer Gordon Sethge. „Daraufhin sind wir an Walburga Menke herangetreten.“ Es bedurfte schon ein bisschen Überredungskunst, ihren Schatz der Öffentlichkeit preiszugeben. Mit Anfang 80 hat sie zwar schon vieles gemalt, aber nie an so etwas wie einen Kalender mit ihren Kunstwerken gedacht. Doch als sie hörte, dass alles einem guten Zweck dienen soll, war sie einverstanden. „Der Erlös kommt der barrierefreien Umgestaltung von St. Nicolai und der Sanierung der katholischen Kirche St. Joseph zugute“, klärt Sethge auf.

Das Motiv für den Februar. Foto: Astrid Mathis

Seit März 2024 war der Blick auf die Nordfassade von St. Nicolai versperrt. Nun ist der Bauabschnitt geschafft, und das Baugerüst verschwindet in den nächsten Tagen. Nach dem letzten Frost im neuen Jahr soll 2025 der barrierefreie Zugang im Mittelpunkt der Bauarbeiten stehen. „Wir mussten das Sakristeidach noch mal aus der Planung rausnehmen und die Sanierung auf später verschieben, weil die Kosten doch höher waren als gedacht“, informiert Sethge.

Schwenk zur Kirche nach Krumke. Foto: Astrid Mathis

Bevor der neue Bauabschnitt beginnt, werden die Kalender vergriffen sein. Ein Motiv ist schöner als das andere. Der Februar gefällt Bettina Huesmann besonders. Gordon Sethge liebt den farbenprächtigen Juli, Walburga Menke selbst die Häuserflucht am Großen Markt vom November und Gerda Schwander den Dezember. Einige Aquarelle sind schon 2010 entstanden.

Das Bild für den Juli. Foto: Astrid Mathis

Mit dabei ist auch die Kirche in Krumke, in zarten Tönen festgehalten. Die Osterburgerin Peggy Gose hat sie fotografiert, Pfarramtssekretärin Gerda Schwander alles druckfertig formatiert. Vor gut einer Woche kamen die Kalender an: je 50 Stück in DIN A3 (für 20 Euro), DIN A4 (für 17 Euro), DIN A5 (für 15 Euro). Wer länger etwas davon haben möchte, ist gut mit einem Geburtstagskalender beraten oder fängt wieder von vorne an. „Wir haben vom Pfarrhaus aus vorfinanziert“, merkt Gordon Sethge an und blättert die Monate noch einmal durch. Er ist wirklich gut geworden. Es dürfte nicht verwundern, wenn es noch eine 2. Auflage geben sollte. „Möglich ist das schon“, versichert Sethge.

Das Dezember-Bild. Astrid Mathis

Die Kalender sind in der Pfarrstelle dienstags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 und 13.30 bis 16.30 Uhr erhältlich. Telefonische Vorbestellung ist ratsam. Osterburgs frühere Pfarrerin Claudia Kuhn hat sich ihre Kalender schon abgeholt. St. Nicolai ist eben – und vor allem von Walburga Menke gemalt – schön anzusehen. Bei Bettina Huesmann hängt das größte Exemplar bereits in der Wohnstube.