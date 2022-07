Osterburg: Ortschaftsräte schauen sich auf Radtour „Baustellen“ im Stadtgebiet an

Die Mitglieder des Osterburger Ortschaftsrates sind am Montag durch die Stadt geradelt. Die Politiker befassten sich vor Ort mit Themen wie die Löschwasserversorgung am Alten Düsedauer Weg oder die Bauarbeiten des Wasserverbandes in der Bismarker Straße.

Osterburg - Thorsten Schulz (WG Land) nutzte einen E-Roller, der Rest trat in die Pedale: Gemeinsam mit Bauamtsleiter Matthias Köberle und dem Stadtrats-Bauausschusschef Matthias Lenz (Freie Stadträte) steuerten die Osterburger Ortspolitiker am Montagabend per Fahrrad verschiedene „Baustellen“ im Stadtgebiet an. „Wir wollten uns über Themen, die wir gerade besprechen, mal vor Ort ein Bild machen“, begründete Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gose (Freie Stadträte) die Tour, die die Gruppe zuerst in den Alten Düsedauer Weg führte.