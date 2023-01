An Hauseingängen in der Karl-Marx-Straße in Osterburg wurden Aufzüge gebaut. Die Wohnungsgenossenschaft investierte rund 840.000 Euro und hat noch mehr vor.

Osterburg setzt auf Aufzüge per Knopfdruck in Wohnhäusern

An den Wohnblöcken Karl-Marx-Straße 26-34 in Osterburg wurden neue Aufzüge gebaut. Nun sind dort alle Eingänge mit Fahrstühlen ausgestattet.

Osterburg - Karin und Peter Manthey leben schon seit 1983 im Hauseingang an der Karl-Marx-Straße in Osterburg. „Wir sind hier Mieter von Anfang an“, verrät Peter Manthey. Die Eheleute fühlen sich in der obersten Etage des Fünfgeschossers wohl und genießen dort eine Aussicht, „die es in keinem Eigenheim gibt“, wie Karin Manthey schmunzelnd vergleicht. Über einen möglichen Wegzug haben die Eheleute bislang nicht ernsthaft nachgedacht. Und jetzt schon gar nicht mehr.