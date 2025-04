An Stehtischen aus Granit können die Sekundarschüler in Osterburg künftig ihre Pausen verbringen. Schon Probe gestanden haben (von links): Handwerker Markus Goltz mit Tochter Meta, Schulleiterin Doreen Melms, Nicole Flödl vom Förderverein, Manuela Worsch von der VR Plus Bank, Schülerin Käthe Goltz und Ideengeber Enrico Behrens.

Foto: Victoria Barnack