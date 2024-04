Osterburg. - Pflanzen für den guten Zweck – seit 15 Jahren hat sich der Ortschaftsrat der Hansestadt Osterburg genau das auf die Fahne geschrieben. Nun setzte Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gose zum letzten Mal in seiner Funktion den Baum des Jahres in die Erde. Die Tradition fügt sich nahtlos in das Projekt der Sekundarschule Osterburg ein. Die frühere „Assiplatte“ soll ein ansehnlicher Park werden.

„Wir haben vor zwei Jahren mit dem Projekt angefangen, die Grünfläche zwischen Ballerstedter Straße und Golle zu verschönern. Das war ein großer Wunsch von mir an die Stadt. Federführend ist dabei Heiko Karg vom Bauamt“, sagt Schulleiterin Doreen Melms bei der Aktion am Mittwoch, während Stadtgärtner Norman Sengstock mit seinem Team das Anpflanzen der Mehlbeere vorbereitet. Areale wie das Biesebad und der Arendseer Weg sind im Zuge dessen schon aufgehübscht worden, berichtet die Lehrerin. 2021 ging es an der Sekundarschule damit los, erst einmal den Müll zu entsorgen und dann das Denkmal von Karl Marx, dem Namensgeber der Schule, umzusetzen und Trockenstauden anzupflanzen.

„Wir wollen die jüngere Generation einbinden, einen Beitrag zur Verschönerung des Stadtbildes zu leisten. Es ist ja etwas Besonderes, sich auf diese Weise zu verewigen, und eine Herzensangelegenheit von uns“, bemerkt Klaus-Peter Gose. „Der Vandalismus ist seitdem übrigens merklich zurückgegangen“, nennt Thorsten Schulz einen weiteren Pluspunkt der Aktion. „Das bringt Respekt und Freude für solche Geschichten“, pflichtet Ortschaftsratsmitglied Jürgen Emanuel bei. Und die Schüler selbst?

Stadtgärtner Norman Sengstock (links) half beim Anpflanzen des Baumes mit. Für Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gose war das der letzte Baum des Jahres in seiner Funktion in Osterburg. Foto. Astrid Mathis

„Es ist ein schönes Projekt, dass wir helfen können, einen Platz zu gestalten“, sagt Georg Wunderlich aus der 9. Klasse, „und dass nach uns was bleibt.“ Gemeinsam mit seinen 23 Schulkameraden hat er in den vergangenen vier Wochen zehn Bäume in die Erde gebracht – Ahorn, Linden und Eichen, inklusive Sträucher und eine Tanne. Sitzgelegenheiten kamen außerdem dazu. So durften die Neuntklässler sogar den Platz aussuchen, an dem zwei Bänke und eine Sitzgruppe aufgestellt werden sollten. Mitbestimmen ist die Devise. Die Kinder- und Jugendbeauftragte Marie Weitz will dann die Namensgebung des Platzes zusammen mit den Jugendlichen übernehmen. Es geht also voran.

Direkt vor dem Einpflanzen der 12-jährigen Mehlbeere, die mit ihren roten Früchten, auch Vögel anlocken soll, hatte der Stadtgärtner mit den Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ nur wenige Meter davon entfernt, eine Rotbuche in die Erde gebracht. Drum herum wurde Rasen angesät, damit sich die Bäume in das Parkbild einfügen.

Hier soll ein richtiger Parkweg entstehen, erklärt Doreen Melms, die Leiterin der Sekundarschule in Osterburg. Foto: Astrid Mathis

Was noch geplant ist

Und es geht noch weiter. „Wir haben zuletzt versiegelte Flächen, also alte Betonwege, zurückgebaut. Dort wurden jetzt die Bäume gepflanzt“, klärt Norman Sengstock auf. „Außerdem soll der Trampelpfad vom Parkplatz, der jahrelang ein Schleichweg war, das heißt: die alte Wegezuführung, ein richtiger Parkweg werden“, erzählt Doreen Melms. „Die Kinder nutzen schon jeden Tag die Bänke, während sie auf den Bus warten“, freut sie sich.

Die Schulleiterin hat aber noch andere Pläne. „Die Brombeerhecke!“, beginnt Melms bedeutungsvoll. „Man weiß doch, wie Kinder sind. Wenn sie warten, spielen sie in den Brombeeren Verstecken, verletzten sich und zerreißen ihre Sachen. Wenn die Hecke noch geschnitten und die Treppe zurückgebaut werden könnte!“, spricht sie ihren Wunsch laut aus. Zukunftsmusik? Bald könnte auch dieser Wunsch in Erfüllung gehen.