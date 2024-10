Die St.-Petrikirche in Seehausen kann ab sofort in einer 360-Grad-Ansicht betrachtet werden. Fördervereinschef Walter Fiedler macht die Probe aufs Exempel.

Seehausen. - Seehausen ist um eine Attraktion reicher. Ab sofort können Neugierige die St.-Petrikirche in einer Panoramasicht genießen – ohne Treppen zu steigen.

Ein Hingucker war die dreischiffige Hallenkirche aus dem 12. Jahrhundert ja schon immer. Für ihre zwei Türme bekannt, verkleidete sich Walter Fiedler bei manchem Mittelalter-Spektakel als Türmer, um über die Geschichte des Bauwerks zu erzählen und begann am liebsten an dem beeindruckenden romanischen Portal auf der Westseite. Bei seinen Rundgängen gibt er nach wie vor gern Einblicke in die Details des Gotteshauses. Was er vor wenigen Tagen während seines Kirchendienstes entdeckte, ließ ihm allerdings die Augen übergehen. Der Grund: Ein Zettel mit einem QR-Code. Interessant! Aber was kann man damit anfangen? Bei näherer Betrachtung entdecken die Gäste der Kirche den neuesten Bonuspunkt der Kirche mit den zwei Türmen. Fiedler zückt sein Handy, um die Errungenschaft selbst auszuprobieren.

Mit dem Scannen des QR-Codes geht es mit einem Klick zum Panoramblick. Foto: Astrid Mathis

Mit dem Code können die Besucher die Kirche von innen und außen im Panoramablick besichtigen. „Alle Kirchen auf der Straße der Romanik haben vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt einen Code für ihr Gotteshaus zugeschickt bekommen. Darüber freuen sich nicht nur die Touristen“, ist sich Walter Fiedler sicher. Als Ansprechpartner Nummer Eins im Verein Freunde und Förderer Petrikirche Seehausen lud er gleich seinen ersten Besucher zu dieser besonderen Ansicht ein. Mit dem Code kann jeder die Kirche in Ruhe im Panoramablick betrachten. Dennoch gilt: Live ist live. Wer den Panoramablick über Seehausen, das Elbtal und die nördliche Altmark in luftiger Höhe genießen möchte, ist eingeladen, die offene Kirche noch bis zum 15. Oktober zu besuchen.

Lesen Sie auch:Straße der Romanik

2023 feierte die Straße der Romanik ihr 30-jähriges Jubiläum. Auf der Internetseite https://sachsen-anhalt-tourismus.de/kultur/strasse-der-romanik sind mittlerweile sämtliche Kirchen, die dazugehören, im Panoramablick zu sehen: Per Klick geht es auf der Nordroute von Magdeburg nach Havelberg, auf der Südroute von Halberstadt nach Quedlinburg. Aber Vorsicht! Da kann einem schwindlig werden – mit einem Klick. Arendsee und Seehausen sind auf der Nordroute ebenfalls dabei. So kann man die Panorama-Ansicht auch genießen, ohne vor Ort zu sein.

Die St.-Petrikirche ist noch bis zum 15. Oktober 2024 täglich, außer sonntags, von 11 bis 17 Uhr geöffnet.