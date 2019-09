In ihrem Basislager schlugen die jungen Pfadfinder aus Werben/Ostaltmark ihre Zelte auf.

Werben l Lisa und Elane machten sich, schon ehe der offizielle Startschuss fiel, an der Kothe zu schaffen. Beide kennen sich schon aus, schliefen bereits in dem recht schnell aufzubauenden und aus vier größeren Baumwolltüchern bestehenden Pfadfinder-Zelt, das bereits eines deutlich machte: Pfadfinder lieben die Natur!

Der Pfadfinder-Stamm aus Werben/Ostaltmark, der indes noch nicht gegründet worden ist, befindet sich auf einem guten Weg, meint Gruppenleiterin Karin Diebel, die mit ihren Mitstreitern am Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür einlud. Die Kinder und Jugendlichen wollten, vereinfacht ausgedrückt, zeigen, was Pfadfinder-Leben ausmacht. Neben dem Zelten spielt das Lagerfeuer eine bedeutende Rolle. Im Kreis um die Feuerstelle sitzend, begann das bunte Treiben zunächst mit gemeinsam gesungenen Liedern, die Karin Diebel auf der Gitarre begleitete. Pfadfinder lieben die Gemeinschaft. „Und wir pflegen sie“, betonte die Gruppenleiterin, die bei den Aktivitäten im Hintergrund wirkte, damit der Nachwuchs eine gewisse Selbstständigkeit erlangt. Denn das voneinder Lernen ist wichtig, sagt sie. So wie man wissen sollte, wie die Kothe aufzubauen ist. Damit kennen sich die Kinder und Jugendlichen aus Werben und anderen Orten der Region, die einen Stamm gründen wollen, schon gut aus. Der Pfadfinder ist gern auf Reisen, um die Welt zu entdecken.

Neben der Naturverbundenheit ist die Einfachheit ein wichtiges Merkmal. „Deshalb kochen wir auch für uns. Das macht das Miteinander aus.“ Die Orientierung in der freien Natur und im Wald sei eine Herausforderung, der sich die Gruppe stellt. Sei es mit einem Kompass, oder mit selbstgebauten „Uhren“. Wie eine Sonnenuhr hergestellt wird, wissen die Kinder spätestens seit Sonnabend.

Bilder Der Pfadfinder-Nachwuchs, der sich über neue Mitglieder freuen würde, stellte auch Nistkästen. Hierbei engagierten sich Leon und Adrian besonders....



Annabell beim Basteln einer Sonnenuhr. Mehrere Workshops warteten auf die Kinder und Jugendlichen. Foto: Ingo Gutsche



Vivien probierte sich mit Pfeil und Bogen aus und visierte das rund fünf Meter entfernte Ziel an. Foto: Ingo Gutsche



Gruppenleiterin Karin Diebel animierte zum Singen. So begann das Treffen in Werben auf musikalische Weise. Foto: Ingo Gutsche



Rainer Diebel und Michael Handtke an der Feuerstelle. Sie sorgten auch für eine stärkende Mahlzeit zur Mittagszeit. Foto: Ingo Gutsche



Lisa, Leon, Adrian, Christina, Vivien, Alex, Bodo, Theo, Elane und Annabell hatten am Sonnabend gemeinsam viel Spaß. Sie durften sich sogar beim Bogenschießen ausprobieren. Herbert Scheel aus Büttnershof zeigte, wie es funktioniert. Und Vivien und Alex trafen bereits aus rund fünf Metern mit dem Pfeil ins Schwarze. Leon und Adrian bauten Nistkästen zusammen, die unweit das Basislagers in Werben platziert werden sollen, um auch später zu beobachten, wie sie angenommen worden sind. Und da man auf jedem Camp ohne die richtigen Knoten, unter anderem fürs Zelt, quasi verloren ist, wurden diese am Sonnabend auch geübt.

Die Stamm-Gründung ist für das nächste Jahr vorgesehen. Es gibt schon eine recht gute Zahl an „Wölflingen“ (Grundschul-Alter), aber auch an Jungpfadfindern (10 bis 13 Jahre) bei den Werbenern, die sich über weiteren Zuwachs freuen würden. Bei der Gründungsversammlung wird sich die Gruppe auch einen Namen geben. Karin Diebel schwebt schon einer mit lokalem Bezug vor. „Das wird aber ganz demokratisch zugehen“, hofft sie auf Vorschläge der Kinder und Jugendlichen.

Kinder und Erwachsene sind gern willkommen. Die Gruppe trifft sich freitags ab 14.30 Uhr im Werbener Pfarrhaus. Informationen unter Tel. 039390/8 18 37.